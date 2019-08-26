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Санду рассказала, чего ждет Молдова от нового правительства Украины

Санду рассказала, чего ждет Молдова от нового правительства Украины
19:59 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:Премьер-министр Молдовы считает, что новое правительство в Киеве позволит эффективно сотрудничать по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией.

Молдова ожидает формирования нового правительства Украины, чтобы вместе бороться с контрабандой и коррупцией.

Об этом премьер-министр Молдовы Мая Санду сказала в интервью Радио Свобода в Кишиневе.

По ее мнению, ликвидация коррупционной составляющей позволила бы облегчить политическое урегулирование ситуации в сепаратистском Приднестровском регионе.

"Я верю, что мы должны настаивать на вещах, которые уже анонсировали, и ждать формирования нового правительства в Киеве, чтобы вместе работать для борьбы с контрабандой и коррупционными схемами и изменить экономическую составляющую этого конфликта (в Приднестровском регионе - ред). Потому что, когда люди там, которые вовлечены в эти схемы, станут меньше зарабатывать таким нелегальным способом, возможно, определить политическое решение будет легче", - сказала Санду.

Она выразила мнение, что политическое решение замороженного конфликта в Приднестровье невозможно без поддержки граждан Молдовы. "А мы знаем, что граждане никогда не поддержат федерализацию", - отметила Санду.

Федерализация Молдовы была одним из предложений России по урегулированию ситуации на Приднестровье.

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Также она утверждает, что для правительства Молдовы "важно иметь хорошие отношения с Россией", но одновременно стратегическими партнерами Кишинева называет Украину, Румынию и Соединенные Штаты.

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Во время своего визита в Киев в июле 2019 года Санду уже озвучивала тезис, что для борьбы с коррупцией и контрабандой в Приднестровье Молдова требует участия Украины.

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Украина, Молдова, Россия, Приднестровье, Мая Санду.
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