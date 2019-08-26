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Возле популярного пляжа в Швеции произошла стрельба: есть жертва

Возле популярного пляжа в Швеции произошла стрельба: есть жертва
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В шведском Мальме произошла стрельба, есть погибший.

В шведском городе Мальме 30-летняя женщина умерла в больнице от полученных ранений в результате стрельбы вблизи популярного пляжа.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на местные СМИ.

"Женщина примерно 30 лет погибла в результате стрельбы вблизи Риберсборга, популярного пляжного парка в Мальме", - говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в больницу после стрельбы около 10 утра.

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Позднее полиция заявила, что пострадавшая скончалась от полученных травм. По свидетельствам очевидцев, несколько нападавших в масках открыли огонь, сделав от восьми до десяти выстрелов, прежде чем сбежать через сад ближайшего многоквартирного дома. Как отмечается, еще два человека, которые были рядом с женщиной, не пострадали.

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Швеция, Мальме, Стрельба.
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