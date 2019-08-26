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Генсек ООН во время саммита G7 заявил о "чрезвычайной климатической ситуации"

Генсек ООН во время саммита G7 заявил о "чрезвычайной климатической ситуации"
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На саммите G7 глава ООН объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию".

Глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им Cаммите по климату, что пройдет в сентябре в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – сказал Генсек.

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Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году – ред). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году", – заявил глава ООН.

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Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил Генеральный секретарь.

"Саммит "большой семерки" – прекрасная возможность обратиться к международному сообществу… Страны "семерки" должны стать примером для других стран", – сказал глава ООН.

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ООН, Глобальное потепление, G7.
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