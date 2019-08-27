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Прага даст почти $50 миллионов на борьбу с нелегальной миграцией

Прага даст почти $50 миллионов на борьбу с нелегальной миграцией
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира:Правительство Чешской Республики одобрило два приоритета Министерства иностранных дел страны, которые касаются преодоления причин нелегальной миграцией.

Одним из них был план помощи на развитие на 2020 год. Чехия обеспечит более 1,1 миллиарда крон (47,5 млн долл), из которых почти миллиард из бюджета МИД, для борьбы с нелегальной миграцией и помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий», - говорится в сообщении.

Помощь на развитие - один из основных инструментов борьбы с нелегальной миграцией. Чехия уже давно стоит на позиции, что люди нуждаются в помощи, особенно в тех местах, где проблемы не дают им спокойно жить и откуда они едут искать лучшей жизни в Европу. На эту помощь пойдет менее 700 млн крон.

Чехия также солидарна с людьми, которые пострадали от стихийных бедствий и конфликтов. На гуманитарную помощь в данном вопросе в рамках бюджета МИД будет выделено 220 млн крон.

Последнее, но не менее важное значение имеет также поддержка развития прав человека и гражданина: на трансформационное сотрудничество будет потрачено 70 миллионов крон.

Общая сумма также включает 115 млн крон из бюджетов министерств образования и здравоохранения, которые устанавливают государственные стипендии для студентов развивающихся стран.

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Вторым утвержденным приоритетом министерства были финансы, которые пойдут в Сирию. В 2020-2021 годах МИД внесет 100 млн крон на помощь этой стране. В частности, инвестиции в гуманитарные проекты, проекты стабилизации и реконструкции, помощь внутренне перемещенным людям.

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Чехия, Бюджет, Прага, Борьба, Нелегальная миграция.
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