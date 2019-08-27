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В Испании разбился военный самолет

В Испании разбился военный самолет
06:06 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Twitter

Новости мира:Причина катастрофы пока не установлена.

Испанский военный самолет упал в море у юго-восточного побережья страны рано в понедельник, пилоту выжить не удалось, заявили ВВС. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Реактивный самолет С-101, который используется для учений, попал в воду возле Ла-Манги около 9:38 по Киеву.

Пилот - летный инструктор, с которым на момент аварии не было учеников, погиб, отметили испанские Военно-воздушные силы.

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Накануне пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой.

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Испания, Видео, Военный самолет, Разбился самолет.
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