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Италия опять запретила входить в свои территориальные воды судну с мигрантами

Италия опять запретила входить в свои территориальные воды судну с мигрантами
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сальвини снова не позволил принимать судно с мигрантами.

Министр МВД Италии Сальвини запретил впускать в итальянские воды судно Eleonore с почти сотней мигрантов на борту.

Об этом сообщает ANSA.

"Министр МВД Сальвини во вторник запретил судну Eleonore под немецким флагом входить в итальянские воды с почти 100 мигрантами на борту, которые были спасены у берегов Ливии в понедельник", - говорится в сообщении.

Как сообщает ANSA, судно является собственностью немецкой организации Lifeline. На его борту находится 101 мигрант, спасенный у побережья Ливии с тонувшей лодки.

Из Турции в Грецию переплыло более 160 мигрантов

Сальвини уже неоднократно блокировал доступ в итальянские порты судов европейских неправительственных организаций, которые спасают в Средиземном море мигрантов. Вопрос решался только после того, как другие страны-члены ЕС давали согласие на перераспределение мигрантов в своих странах.

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Мигранты, Италия, Маттео Сальвини.
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