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Сальвини намерен положить конец "позорному зрелищу без достоинства и честия"

Сальвини намерен положить конец "позорному зрелищу без достоинства и честия"
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Маттео Сальвини хочет пресечь попытки создания нового правительства.

Глава партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что его партия попросит президента Италии Серджо Маттареллу положить конец "позору" торга вокруг создания правительства между движением "Пять звезд" и Демократической партией, сообщило в среду агентство ANSA.

"Сегодня днем мы пойдем в Квиринальский дворец и скажем Маттарелле положить конец этому непристойному, позорному зрелищу без достоинства и чести", - сказал Сальвини журналистам.

Он отметил, что в парламенте нет большинства, поддерживаемого итальянским народом, поэтому "мы (народ - ред.) должны пойти на выборы".

Ранее в среду стало известно, что президент Италии Серджо Маттарелла проведет совещание с лидерами итальянских партий в 16:00 (17:00 мск), на котором обсудит формирование нового правительства.

Также сообщалось, что лидеры движения "Пять звезд" и Демократической партии провели в среду переговоры по формированию нового правительства с целью избежать досрочных выборов. На переговорах Демократическая партия поддержала кандидатуру Джузеппе Конте на пост председателя совета министров Италии.

Конте может остаться на посту премьера Италии

В августе Маттео Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

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Италия, Серджо Маттарелла, Маттео Сальвини.
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