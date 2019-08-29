Пентагон поставил Турцию перед сложным выбором

Новости мира:Речь идет о самолете F-35 и ракетных комплексов С-400, стране придется выбрать что-то одно.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция может получить американские самолеты F-35 только в том случае, если полностью откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом глава Пентагона сообщил в среду, 28 августа, на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

На вопрос готовы ли будут США вернуть Турцию в проект производства самолетов F-35, если она откажется от эксплуатации С-400, Эспер ответил отрицательно.

"Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих (системах вооружений). Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое", − подчеркнул глава Пентагона.

При этом он допустил, что при полном отказе Анкары от ЗРК С-400 Вашингтон может изучить вопрос о возвращении Турции в программу производства F-35.

"Повторюсь: они должны будут избавиться от программы С-400, и затем мы можем рассмотреть это", − заявил министр обороны США.

Таким образом, Эспер отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который подчеркнул, что США должны поставить его стране истребители, за которые уже заплачено 1,4 миллиарда долларов.

Напомним: США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.