Аэропорт Барселоны: забастовки персонала отменили

Новости мира:Инициатором этого заседания стало правительство Каталонии.

Забастовку наземного персонала испанского авиаперевозчика Iberia, запланированную на 30-31 августа на аэродроме Барселоны, отменили.

Об этом сообщает La Vanguardia.

"Забастовку наземного персонала авиаперевозчика Iberia отменили после последнего заседания переговорной группы, которая состояла из представителей руководства компании и делегатов от коллектива работников аэропорта Барселоны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инициатором этого заседания стало правительство Каталонии.

Предыдущие забастовки работников Iberia состоялись 27-28 июля и 24-25 августа. Причиной забастовок были требования работников по улучшению условий труда.

Сообщается, что всего в наземных службах аэропорта Барселоны работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Ранее руководство авиакомпании не удавалось договориться с работниками, требовавшими увеличения количества персонала из-за высокой нагрузки.

Как сообщалось в июле, двухдневная забастовка сотрудников крупнейшей испанской авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны повлияла на тысячу авиарейсов.