Конте поручили сформировать новое итальянское правительство

Новости мира:Президент Италии Cерджо Маттарелла передал Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Президент Италии Cерджо Маттарелла поручил и.о. премьер-министра Джузеппе Конте сформировать новое правительство.

Об этом заявил руководитель президентской канцелярии Уго Зампетти после того, как Маттарелла и Конте встретились в Квиринальском дворце, сообщает ANSA.

"Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг передал и.о. премьер-министра Джузеппе Конте мандат на формирование правительства", - говорится в сообщении.

Сейчас Конте должен получить вотум доверия в обеих палатах парламента, чтобы снова стать премьер-министром.

Как сообщалось, в Италии политический кризис возник в начале этого месяца, когда лидер партии "Лига" Сальвини вывел свою партию из коалиции, чтобы устроить досрочные выборы. 20 августа глава правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку после того, как вице-премьер Сальвини поднял вопрос о доверии правительству.

Президент Италии дал партиям время до вторника, 27 августа, сформировать новое парламентское большинство.

В среду две парламентские фракции достигли соглашения о создании коалиции и формировании правительства, и таким образом страна избежала внеочередных выборов.