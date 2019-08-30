Правительство Ирландии не доверяет Лондону в вопросе о backstop

Новости мира:Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковини говорит, что Лондон не предлагает ничего в плане альтернатив страховочному плану.

У Великобритании нет ничего заслуживающего доверия, что она могла бы предложить вместо страховочного плана по ирландской границе, считают в Дублине.

"Все, чего мы хотим, это достичь соглашения, но сейчас британское правительство не предлагает ничего заслуживающего доверия в том, что касается альтернативы страховочному плану. Если что-то изменится, это будет здорово. Мы рассмотрим это в Дублине, но более важно то, что это может стать базой для дискуссий в Брюсселе, однако это должно заслуживать доверие", - заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковини журналистам в Хельсинки в пятницу.

"Мы не позволим, чтобы действительно важный элемент соглашения о выходе (Великобритании из ЕС) был исключен и заменен каким-то обещанием решить проблему при этом без объяснений, каким образом, - прокомментировал Ковини прежние заявления главы британского правительства Бориса Джонсона о желании заменить страховочный план по ирландской границе обещанием изыскать в будущем "альтернативные решения". - Этого не поддержит ни Ирландия, ни ЕС.

Страховочный план, или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.