Джонсон посоветовал парламенту прекратить попытки блокирования Brexit

Новости мира:Борис Джонсон предостерег парламент от блокирования выхода страны из ЕС.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что попытки членов британского парламента заблокировать выход страны из ЕС 31 октября негативно скажутся на доверии к британским политикам в будущем.

Об этом сообщает The Guardian.

"Борис Джонсон предупредил парламентариев, которые пытаются заблокировать Brexit без соглашения, что они рискуют потерять доверие и подорвать его позиции на переговорах в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Джонсон надеется, что парламентарии позволят Великобритании заключить соглашение или подготовиться к Brexit без соглашения.

"Все могут видеть, какой сейчас стоит перед нами риск. Если мы не выполним решение, если 31 октября Великобритания не выйдет из ЕС, если этот процесс сорвут парламентарии, это нанесет длительный ущерб доверию людей к политикам. Это нанесет катастрофический ущерб основным партиям в этой стране", - добавил он.