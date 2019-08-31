В Германии полиция и спасатели почти неделю искали сбежавшую кобру (Видео)

Новости мира:В Германии наконец поймали кобру-беглянку.

В Герне, немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия, в пятницу, 30 августа, наконец, поймали кобру, которая сбежала от хозяина в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает Bild.

"Ядовитая очковая кобра сбежала из террариума в воскресенье. В течение нескольких дней жители, полиция и пожарные были подняты на ноги. Но в конце концов, ее поймали", - говорится в сообщении.

Кобру увидели перед домом, из которого она сбежала. На место в очередной раз прибыли сотрудники соответствующих служб, которые привезли с собой работа с дистанционным управлением: он напугал кобру, она начала двигаться, после чего ее поймали.

Рептилию длиной 140 см в коробке доставили на обследование.

Между тем 22-летний житель дома утверждает, что ни одна из его 20 ядовитых "домашних" змей не исчезала.

Жилой комплекс - 4 дома, которые имеют общий подвал, был эвакуирован в воскресенье из соображений безопасности. Чердак и подвал были официально опечатаны. Однако на этой неделе змею видели на первом этаже одного из домов