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Суббота, 31.08.2019
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В Германии полиция и спасатели почти неделю искали сбежавшую кобру (Видео)

В Германии полиция и спасатели почти неделю искали сбежавшую кобру (Видео)
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Германии наконец поймали кобру-беглянку.

В Герне, немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия, в пятницу, 30 августа, наконец, поймали кобру, которая сбежала от хозяина в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает Bild.

"Ядовитая очковая кобра сбежала из террариума в воскресенье. В течение нескольких дней жители, полиция и пожарные были подняты на ноги. Но в конце концов, ее поймали", - говорится в сообщении.

Кобру увидели перед домом, из которого она сбежала. На место в очередной раз прибыли сотрудники соответствующих служб, которые привезли с собой работа с дистанционным управлением: он напугал кобру, она начала двигаться, после чего ее поймали.

Рептилию длиной 140 см в коробке доставили на обследование.

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Между тем 22-летний житель дома утверждает, что ни одна из его 20 ядовитых "домашних" змей не исчезала.

Жилой комплекс - 4 дома, которые имеют общий подвал, был эвакуирован в воскресенье из соображений безопасности. Чердак и подвал были официально опечатаны. Однако на этой неделе змею видели на первом этаже одного из домов

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Германия, Кобра, Змея, Герн.
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