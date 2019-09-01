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Крушение вертолета в Норвегии унесло жизни шести человек

Крушение вертолета в Норвегии унесло жизни шести человек
11:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На борту вертолета находилось пилот и пять пассажиров, которые направлялись на музыкальный фестиваль Høstsprell.

На севере Норвегии возле города Альта разбился вертолет, шесть человек, находившихся на борту, погибли.

Об этом информирует The Barents Observer. "Пять пассажиров в возрасте 20-30 лет и пилот погибли при крушении вертолета норвежской компании "Гелитранс", произошедшей в субботу вечером к юго-западу от города Альта", - говорится в сообщении. Причины аварии пока неизвестны. Отмечается, что вертолет осуществлял перевозку участников музыкального фестиваля Høstsprell, который проходит в эти выходные возле гольф-парка Квенвикмун в Альте.

В полиции заявили, что все пять пассажиров были из города Альта, а пилот - гражданин Швеции. Ранее сообщалось, что на севере Норвегии в города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли. По данным норвежской спасательной службы, на борту вертолета находились шесть человек.

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Как сообщалось ранее, в Калифорнии в городе Орвиль, во время взлета загорелся самолет.

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Норвегия, Вертолет, Падение вертолета, Альта, Høstsprell.
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