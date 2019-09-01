На рэп-концерте в Германии рухнул экран: 28 человек доставлены в больницы

Новости мира:В Германии во время концерта упал экран, 150 пострадавших, 28 - в больнице.

В Эссене на западе Германии в сильную грозу на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены, пострадало 28 человек.

Об этом сообщает DW.

"Это произошло вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи, известного как Casper. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.