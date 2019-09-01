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Российская угроза: в Швеции хотят ввести дополнительный налог

Российская угроза: в Швеции хотят ввести дополнительный налог
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Швеции хотят ввести новый налог из-за российской угрозы.

Правительство Швеции планирует ввести новый налог с целью повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом на совместной пресс-конференции 31 августа сообщили глава оборонного ведомства Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает DW.

"Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенным, чем оно есть сегодня", - подчеркнула Андерссон.

Она выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся найти 5 млрд крон (€462 млн).

В то же время, Хультквист заявил, что прибыль четырех крупных банков - Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB в прошлом году составил 112 млрд шведских крон (€10 млрд), что на три миллиарда (€277 млн) выше, чем в 2017 году.

Он добавил, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

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По информации шведских СМИ, Хультквист, приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, сослался на рост внешних угроз. Как пример он привел, в частности, агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма.

А в начале июля власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Там была размещена новая противоракетная система "земля-воздух", которая заменит мобильные зенитные системы.

Остров Готланд находится примерно в 330 км от российского Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе не раз возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

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Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, которая не является членом НАТО, в последнее время не раз заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и другие инциденты с участием РФ.

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Налог, Швеция, Россия, Петер Хультквист, Магдалена Андерссон.
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