На востоке Германии прошли выборы в местные парламенты

Новости мира:В немецких Бранденбурге и Саксонии прошли выборы в местные парламенты.

Выборы в ландтаги (земельные парламенты) состоялись сегодня в восточногерманских землях Бранденбург и Саксония.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По предварительным оценкам, консерваторы в Саксонии и социал-демократы в Бранденбурге, которые много лет являются правящими в этих землях, сохранили свои позиции, но "на пятки" им наступает правопопулистская "Альтернатива для Германии", а также возрастает влияние Зеленых.

В частности, в Саксонии, которая известна своими антимигрантскими настроениями, ХДС получила 33,5% процента голосов (минус 5,9% по сравнению с результатом 2014 г.), АдН – 27,5% (плюс 17,8%), Левые – 10,5% (минус 8,4%), СДПГ и Зеленые – по 8% (первая – минус 4,4%, вторая – плюс 2,3%). Свободные демократы, которые также представлены в Бундестаге, не смогли преодолеть 5-процентный порог.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что партии ХДС удалось достичь цели – получить большинство, и теперь ее задача сформировать стабильное правительство.

Вместе с тем, в Бранденбурге СДПГ получила 26,5% голосов (на 5,4% меньше, чем на предыдущих выборах), АдН – 24,5% (плюс 12,3%), ХДС – 15,5% (минус 7,5%) Левые – 10,5% (минус 8,1%), Зеленые – 10% (плюс 3,8%).

Глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке заявил об «очень хорошем результате» социал-демократов.

Впрочем, ХДС и СДПГ не смогут создать коалицию из двух партий, им нужны партнеры.

При этом, все партии, которые принимают участие в земельных выборах в Саксонии, и в Бранденбурге, исключают возможность создания коалиции с правопопулістами с АдН.