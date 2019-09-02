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СМИ: Британия в считанных днях от досрочных выборов

СМИ: Британия в считанных днях от досрочных выборов
09:44 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Жителям Великобритании в ближайшее время придется поучаствовать в досрочных выборах парламента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что готов назначить досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Премьер-министр, готовый отказаться от своей крошечного рабочего большинства, ведет себя как премьер-министр, готовый назначить выборы в случае необходимости", - сказала политический редактор BBC Лаура Куенсберг.

"Это далеко не неизбежно, но не невозможно, что за считанные дни нас всех могут попросить снова пойти на выборы", - добавила она.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

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Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.

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Financial Times ранее писала, что Джонсон объявит досрочные выборы в ближайшие дни после Brexit, если парламент проголосует за вотум недоверия его правительству.

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Великобритания, Борис Джонсон, Досрочные выборы, Brexit, Выборы в Британии.
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