Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Польша и США договорились о сотрудничестве в области развития технологии 5G

Польша и США договорились о сотрудничестве в области развития технологии 5G
19:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Лидеры США и Польши подпишут документ о сотрудничестве по 5G.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Польша подпишут совместную декларацию о сотрудничестве в сфере новой технологии 5G.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Анджеем Дудой в понедельник Пенс заявил, что соглашение будет подписано позднее 2 сентября.

Пенс заявил, что соглашение о безопасной цифровой сети "станет жизненно важным примером для остальной Европы".

Подписание происходит на фоне глобального сражения между американцами и китайским Huawei, крупнейшим в мире производителем оборудования сетевой инфраструктуры. По словам администрации президента США Дональда Трампа, строительство сетей 5G с помощью китайских компаний, прежде всего Huawei, является риском для безопасности отдельных стран, поскольку в будущем сети нового поколения будут иметь гораздо большее значение в экономике, чем нынешние технологии.

Как известно, Польша намерена стать европейским центром производства продукции Ericsson, одного из мировых телекоммуникационных гигантов. Шведы конкурируют с китайским Huawei за первенство в сфере поставок оборудования для инфраструктуры мобильной сети 5G нового поколения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, 5G, Анджей Дуда, Майк Пенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Муженко уволили с воинской службы
Муженко уволили с воинской службы
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь