В пригороде Парижа разрушат микрорайон "Гагарин"

Новости мира:В пригороде на юге Парижа разрушат жилой комплекс "Гагарин".

Работы по ликвидации домов, в церемонии введения в эксплуатацию которых 1963 года лично принял участие первый космонавт Юрий Гагарин, начались в минувшую субботу.

Так называемый «красный» микрорайон протяжении десятилетий был олицетворением построения коммунизма на муниципальном уровне – в годы, когда Коммунистическая партия Франции имела наибольшее влияние в стране.

В 60-е годы дома «красного» городка считались передовыми по уровню социальной урбанизации и комфорта, но впоследствии утратили свою привлекательность, приобрели немало социальных проблем, включая распространение наркомании, нелегальную продажу героина. Представители среднего класса отказывались там поселяться.

Следовательно, на месте разрушенного «Гагарина», где проживало 380 семей, будет построенного современный экоквартал на 1400 квартир. 30% жилого фонда будет социальным.