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Лукашенко не будет ездить на велосипеде из-за Зеленского

Лукашенко не будет ездить на велосипеде из-за Зеленского
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Александр Лукашенко сделал заявление, что не сможет ездить на велосипеде, чтобы не проводили параллели с Владимиром Зеленским.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление он сделал во время праздничной линейки в одной из школ в Минске, общаясь со школьниками.

"Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электрический мотоцикл или велосипед, и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его выбрали, сказал: я буду на велосипеде ездить. И я отказался от этой идеи. Так сразу параллель проведут, скажут: вот, Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался", – улыбаясь, сказал Лукашенко.

Украинский вопрос стал предметом обсуждения Болтона и Лукашенко

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде из соображений безопасности.

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Президент Украины, Президент Беларуси, Владимир Зеленский.
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