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Монблан страдает от "безумных альпинистов": мэр Шамони пожаловался Макрону

Монблан страдает от "безумных альпинистов": мэр Шамони пожаловался Макрону
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Мэр Шамони просит Макрона защитить гору Монблан от деятельности "неадекватных альпинистов".

Мэр французского города Шамони Жан-Марк Пейе попросил президента Франции Эммануэля Макрона принять меры, чтобы не допускать восхождения на Монблан неадекватно ведущих себя альпинистов, сообщают местные СМИ.

Он призвал французского лидера "подготовить и незамедлительно принять законы, в соответствии с которыми, начиная с 2020 года, всех безумцев, которые нарушают закон, стали бы наказывать". Речь должна идти, по словам мэра, о серьезных штрафах. По его мнению, такие меры позволят "восстановить мир и спокойствие на Монблане".

Говоря о "безумных" альпинистах, он привел в пример британского туриста, которые на минувших выходных в ходе восхождения поднял на гору спортивный тренажер. Однако из-за нехватки сил он не смог спустить его вниз и оставил его наверху.

Совершивший это восхождение британец назвал себя журналистам именем "Дисней". Мэр Шамони Пейе заявил, что "с таким именем, он, наверное, думал, что находится в парке развлечений".

Жан-Марк Пейе также рассказал о немецком альпинисте, который решил совершать восхождение на высшую точку Альп со своей собакой. Ему было разрешено подняться до горного приюта и оставить питомца там, а уже затем в одиночку подниматься на вершину. Однако мужчина ночью, когда его не видели, покинул приют и отправился вместе с собакой на вершину. В результате животное получило сильные повреждения лап.

Власти Франции ввели ограничения для альпинистов, желающих подняться на Монблан

Мэр Шамони на протяжении нескольких лет указывает на необходимость принятия мер для ограничения слишком большого количества альпинистов, желающих взойти на Монблан.

По словам специалистов, рост числа восхождений и высокие летние температуры оказывают негативное влияние на ситуацию в области безопасности при восхождениях, а также на окружающую среду.

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Франция, Монблан, Альпинизм, Шамони, Эммануэль Макрон, Жан-Марк Пейе.
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