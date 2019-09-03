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Сириец в Венгрии обвиняется в массовых убийствах

Сириец в Венгрии обвиняется в массовых убийствах
14:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира:В Венгрии сирийца обвинили в преступлениях против человечности.

Венгерские прокуроры обвинили 27-летнего сирийца в терроризме и преступлениях против человечности, совершенных им в качестве члена террористической группировки "ИГИЛ" в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Человек, идентифицированный как Ф. Хасан, был обвинен в обезглавливании и расстреле людей, которые отказались присоединиться к джихадистскому движению в 2015 году в сирийском регионе Хомс, сообщили прокуроры.

Прокуроры, добивающиеся пожизненного заключения для обвиняемого, заявили, что он составил "список смерти" из тех людей, которые не идентифицировали себя с целями "ИГИЛ". С неназванным сообщником он обезглавил имама, а позже вместе с другими боевиками убил еще не менее 25 человек, в том числе женщин и детей.

"Согласно обвинению, Ф. Хасан... участвовал в расстреле не менее двух человек, а также лично застрелил еще одного гражданского", - говорится в заявлении прокуратуры.

Мужчина был пойман с поддельными документами в главном аэропорту Будапешта в конце прошлого года после расследования, также проведенного на Мальте, Бельгии и Греции, с помощью Eurojust, подразделения судебных органов Европейского Союза.

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Сирия, Венгрия, Терроризм, Преступления.
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