Скачать
Вторник, 03.09.2019
Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Вплавь вдоль Днепра: где сейчас плывет Романишин (Видео)
Вплавь вдоль Днепра: где сейчас плывет Романишин (Видео)
Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"
Умер писатель и сценарист сериала "Доктор Кто"

Бельгия торжественно отмечает годовщину деоккупации (Фото)

Смотрите фото (3)
Бельгия торжественно отмечает годовщину деоккупации (Фото)
15:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В столице Бельгии проходят торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения от фашизма.

В Бельгии проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения во время Второй мировой войны - именно такая формулировка содержится во всех официальных документах.

Во вторник, 3 сентября, торжества начались в Брюсселе. Официальные лица страны и городской администрации возложили цветы к Вечному огню возле Колонны Конгресса, сообщает собственный корреспондент.

Все мероприятия проходили без лишнего пафоса и ажиотажа. К примеру, во время торжественного прохождения по городу военного оркестра даже дорожное движение не перекрывали - все "административные" мероприятия ограничились присутствием двух полицейских на велосипедах, которые следили, чтобы кто-то случайно не наехал на "хвост" колонны, к которой могли присоединиться все желающие.

Во вторник будет полностью открытым для осмотра Бельгийский музей вооруженных сил, где развернута экспозиция, посвященная событиям Второй мировой войны.

В Брюсселе состоится также небольшой парад раритетной техники, на которой войска союзников освобождали Бельгию в 1944 году. В течение трех дней эта техника будет представлена для обозрения в бельгийской столице.

Все мероприятия проходят спокойно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Брюссель, Бельгия, Вторая мировая война.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы проголосовали за ликвидацию монополии работы адвокатов
Нардепы проголосовали за ликвидацию монополии адвокатов
Стефанчук анонсировал снятие неприкосновенности с президента
Стефанчук анонсировал снятие неприкосновенности с президента
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята
Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)
Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь