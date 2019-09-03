Бельгия торжественно отмечает годовщину деоккупации (Фото)

Новости мира:В столице Бельгии проходят торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения от фашизма.

В Бельгии проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения во время Второй мировой войны - именно такая формулировка содержится во всех официальных документах.

Во вторник, 3 сентября, торжества начались в Брюсселе. Официальные лица страны и городской администрации возложили цветы к Вечному огню возле Колонны Конгресса, сообщает собственный корреспондент.

Все мероприятия проходили без лишнего пафоса и ажиотажа. К примеру, во время торжественного прохождения по городу военного оркестра даже дорожное движение не перекрывали - все "административные" мероприятия ограничились присутствием двух полицейских на велосипедах, которые следили, чтобы кто-то случайно не наехал на "хвост" колонны, к которой могли присоединиться все желающие.

Во вторник будет полностью открытым для осмотра Бельгийский музей вооруженных сил, где развернута экспозиция, посвященная событиям Второй мировой войны.

В Брюсселе состоится также небольшой парад раритетной техники, на которой войска союзников освобождали Бельгию в 1944 году. В течение трех дней эта техника будет представлена для обозрения в бельгийской столице.

Все мероприятия проходят спокойно.