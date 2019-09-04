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В Великобритании обнаружили рекордную поставку героина

В Великобритании обнаружили рекордную поставку героина
11:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото:nationalcrimeagency.gov.uk

Новости мира:В Англии агенство по борьбе с преступностью обнаружило на судне MV Gibraltar наркотики весом почти 1,3 тонны.

В Великобритании изъяли крупнейшую в истории страны партию героина стоимостью более 120 млн фунтов ($144 млн).

Об этом сообщает Sky News.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что наркотики весом почти 1,3 тонны обнаружили на судне MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликстоу 30 августа на пути в бельгийский Антверпен.

Наркотики были спрятаны в контейнере среди коробок с полотенцами и халатами. Полицейским потребовалось почти шесть часов, чтобы изъять все наркотики из контейнера.

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Вещество находилось в пакетах, обозначенных как протеиновый порошок. После того как наркотики были изъяты, сотрудники вернули контейнер на судно, которое продолжило движение в Антверпен.

За контейнером следили голландские и бельгийские полицейские, груз был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, Нидерланды. По прибытии сотрудники полиции арестовали четырех человек, которые разгружали контейнер.

Месяц назад британская полиция изъяла в Феликстоу 398 кг героина.

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Великобритания, Полиция, Нидерланды, Антверпен, NCA.
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