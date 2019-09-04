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Торговля с Китаем: Венгрия обвинила Европу в двуличии

Торговля с Китаем: Венгрия обвинила Европу в двуличии
12:29 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Власти Венгрии возмущены обвинениями со стороны Европы в торговле с Китаем на фоне растущего товарооборота с восточной страной других членов ЕС.

Страны Западной Европы обвиняют других в том, что они открываются перед китайским капиталом, однако их сотрудничество с Китаем гораздо глубже.

Об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас вопрос китайского продвижения и защиты от агрессивной торговой политики Китая стал крайне важным и для ЕС, и для США. Всех беспокоит масштабная покупка европейского бизнеса Китаем. И в этом контексте часто упоминают Венгрию, имеющую значительные проекты с Китаем. Нам говорят, что мы открываем для Пекина двери в ЕС, и это недопустимо", - отметил министр.

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"Однако давайте посмотрим, как началось сотрудничество ЕС с Китаем и кто в нем лидирует. Существует формат 17 + 1, в котором страны Центральной Европы сотрудничают с Китаем. Однако, стоит отметить, что товарооборот всех этих стран составляет около 15% от общего товарооборота ЕС с Китаем. И в этом проявилось все двуличие Европы - страны, обеспечивающие нынешний уровень товарооборота с Китаем, обвиняют в проблемах вследствие этого совсем другие государства", - считает Сийярто.

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ЕС, Китай, Торговля, Венгрия, КНР, Торговая война, Западная Европа, Петер Сийярто.
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