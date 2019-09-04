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Что будет с Brexit: Еврокомиссия призывает готовиться к сценарию "no-deal"

Что будет с Brexit: Еврокомиссия призывает готовиться к сценарию "no-deal"
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Еврокомиссия окончательно призвал граждан и бизнес готовиться к "жесткому" Brexit.

В рамках разработки мер пресечения, которые должны смягчить последствия выхода Великобритании с ЕС "без соглашения", Еврокомиссия окончательно призвала граждан и бизнес ЕС готовиться к нерегулируемому Brexit с 31 октября текущего года.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

"За восемь недель до выхода Великобритании из Европейского Союза 31 октября 2019 года, Еврокомиссия сегодня, в шесть коммуникации по подготовке к Brexit, подтвердила призыв ко всем субъектам в 27 странах ЕС готовиться к сценарию "no-deal"- без соглашения. В свете продолжения неуверенной ситуации в Великобритании вокруг ратификации Соглашения о выходе, которое было согласовано с британским правительством в ноябре 2018 года, а также исходя из общей внутренней политической ситуации, сценарий "no-deal" с 1 ноября 2019 года остается возможным, хотя и нежелательным результатом", - говорится в сообщении.

В духе этого заявления Еврокомиссия обнародовала сегодня детализированный перечень вопросов, ответ на которые должен помочь окончательно подготовиться к нерегулируемому Brexit тем европейским компаниям, которые имеют деловые отношения с Великобританией. Для того, чтобы избежать разрушения торговых связей, все партнеры, вовлеченные в звенья поставки с британскими компаниями, независимо от места их расположения, должны быть осведомлены об ответственности и необходимости соблюдать необходимые формальности при организации трансграничной торговли.

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Еврокомиссия предложила Европейскому парламенту и Европейскому совету сделать целенаправленное техническое уточнение относительно сроков действия мер в сфере транспорта в случае выхода Великобритании по сценарию "no-deal", а также продлить на 2020 год соответствующие меры пресечения, принимаемые в 2019 году в таких отраслях как рыболовство и бюджетное финансирование.

Еврокомиссия также выступила с инициативой использовать Фонд европейской солидарности (European Solidarity Fund), который обычно применяется в случае реагирования на удары стихии, и Европейский стабилизационный фонд глобализации (European Globalisation Adjustment Fund) для возможной поддержки бизнеса, работников и стран-членов, которые будут выявляться наиболее уязвимыми в случае сценария "без соглашения".

Эти предложения еще должны пройти этап согласования с Европарламентом и Европейским советом.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Brexit.
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