МИД высказалось против предложения президента Словении об "особом статусе" Украины в ЕС

Новости мира:МИД высказался против озвученной Словенией идеи предложить Киеву и Анкаре особый статус в ЕС.

Украине недостаточно "особого статуса" в ЕС, Киев стремится к полноценному членству в Евросоюзе.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказала Зеленко.

Она сообщила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны "с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели – членству в ЕС и НАТО".

Напомним, президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан – полноценное членство в ЕС. В Турции эту идею также раскритиковали.