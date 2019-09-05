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Четверг, 05.09.2019
В Лондон прибыл вице-президент США для оказания поддержки Борису Джонсону
В Лондон прибыл вице-президент США для оказания поддержки Борису Джонсону
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В Лондон прибыл вице-президент США для оказания поддержки Борису Джонсону

В Лондон прибыл вице-президент США для оказания поддержки Борису Джонсону
05:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Майк Пенс прибыл в Лондон для оказания поддержки британскому премьеру.

Визит американского вице-президента Майка Пенса в Лондон, куда он накануне прибыл из Исландии, преследует цель оказания поддержки британскому премьеру Борису Джонсону в его противостоянии с парламентом, считает газета Washington Post.

"Когда его спросили в Рейкьявике в среду, стоит ли администрация президента Дональда Трампа на стороне Джонсона в условиях хаоса с Brexit, Пенс ответил, что Соединенные Штаты в этом непоколебимы", - пишет издание.

При этом, отмечает оно, вице-президент дал ясно понять, что для Европейского Союза крайне важно вести переговоры с новым британским главой кабинета.

Президент Трамп в ответ на вопрос о том, что он думает о будущем Джонсон, заявил накануне: "Он мой друг (...). Борис знает, как победить. Не беспокойтесь о нем".

Как сообщалось, Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Британский парламент не поддержал предложение Джонсона о досрочных выборах в октябре

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

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ЕС, США, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Майк Пенс.
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