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Джонсон: Ситуация с Brexit требует внеочередных выборов

Джонсон: Ситуация с Brexit требует внеочередных выборов
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Борис Джонсон не желает внеочередных выборов, однако ситуация с Brexit их требует.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хочет внеочередных выборов, однако из-за ситуации с Brexit он предоставит право выбора британцам.

"Я вообще не хочу выборов, но я не вижу другого пути", - заявил Джонсон, выступая в четверг с речью в Уэст-Йоркшире.

"Если люди действительно думают, что мы должны остаться в Евросоюзе дольше 31 октября, тогда пусть это будет их решение (высказанное на выборах - ИФ)", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Джонсона, он "сделает все возможное для того, чтобы выйти из ЕС 31 октября".

Джонсон пообещал не просить Брюссель об очередной отсрочке, подчеркнув, что он лучше "умрет в канаве", чем пойдет на такой шаг.

Британский парламент не поддержал предложение Джонсона о досрочных выборах в октябре

Он отметил, что отсрочка Brexit "будет не лучшим использованием государственных финансовых средств", поскольку каждый дополнительный месяц пребывания Великобритании в ЕС обходится Лондону, по словам Джонсона, в 1 млрд фунтов стерлингов.

Палата общин в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты Палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Однако члены Палаты общин на следующей неделе - в понедельник, 9 сентября - проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах.

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Англия, Великобритания, Парламент, Борис Джонсон, Brexit.
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