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Джонсон негодует: Brexit перенесут

Джонсон негодует: Brexit перенесут
21:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Британская Палата лордов поддержала перенос Brexit.

Палата лордов британского парламента в пятницу, 6 сентября, поддержала законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

4 сентября этот законопроект уже приняли депутаты Палаты общин, сообщает DW.

Он предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС не удастся достичь до 19 октября. Ожидается, что королева Великобритании Елизавета II подпишет документ 9 сентября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает категорически против переноса срока Brexit, который сейчас запланирован на 31 октября. Он пообещал вывести страну из ЕС до этого дня с соглашением или без него. 5 сентября он заявил, что "лучше умрет в канаве, чем просить Брюссель об отсрочке", сообщает агентство Reuters.

Джонсон: Ситуация с Brexit требует внеочередных выборов

Джонсон также настаивает на проведении досрочных парламентских выборов в стране 15 октября в случае блокировки Brexit без соглашения. Но для этого ему нужна поддержка двух третей депутатов нижней палаты парламента. Однако оппозиционные партии уже заявили, что не собираются голосовать за проведение досрочных выборов в октябре.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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