Экоактивисты протестуют на красной дорожке Венецианского фестиваля

Экоактивисты протестуют против изменений климата на красной дорожке в последний день Венецианского кинофестиваля.
Как отмечает Громадвьке со ссылкой на Deutsche Welle, сотни активистов из Италии и Германии устроили сидячий протест на церемонии закрытия фестиваля. Они требовали от властей города запретить круизные лайнеры в Венеции.
По мнению активистов, этот транспорт способствует ускорению глобального потепления. Также протестующие призвали знаменитостей поддержать митинг.
Ранее Генсек ООН объявил чрезвычайную экологическую ситуацию в мире из-за таяния ледников и рост уровня углекислого газа.
А по состоянию на 29 июля человечество исчерпало годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почва и др), которые планета способна восстановить в течение года.