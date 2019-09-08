Экоактивисты протестуют на красной дорожке Венецианского фестиваля

Новости мира:Экоактивисты вышли на протесты против изменений климата во время Венецианского кинофестиваля.

Экоактивисты протестуют против изменений климата на красной дорожке в последний день Венецианского кинофестиваля.

Как отмечает Громадвьке со ссылкой на Deutsche Welle, сотни активистов из Италии и Германии устроили сидячий протест на церемонии закрытия фестиваля. Они требовали от властей города запретить круизные лайнеры в Венеции.

По мнению активистов, этот транспорт способствует ускорению глобального потепления. Также протестующие призвали знаменитостей поддержать митинг.

Ранее Генсек ООН объявил чрезвычайную экологическую ситуацию в мире из-за таяния ледников и рост уровня углекислого газа.

А по состоянию на 29 июля человечество исчерпало годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почва и др), которые планета способна восстановить в течение года.