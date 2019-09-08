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Лукашенко пригрозил россиянам ограничить транзит нефти

Лукашенко пригрозил россиянам ограничить транзит нефти
13:36 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Лидер Беларуси Александр Лукашенко выдвинул требования России по транзиту нефти.

Беларусь может ограничить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом заявил президент Беларуси в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть", - сказал Лукашенко.

"Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть", - заявил он.

"Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - сказал президент.

"Укртранснафта" добилась части компенсации за грязную российскую нефть

Ранее 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Ранее сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной из-за большого потока оружия с ее территории.

 
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Нефть, Беларусь, Дружба, Российская нефть, Грязная нефть.
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