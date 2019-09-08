Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"
Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам
Украинцы завоевали шесть медалей на ЧЕ по шашкам
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)

В Германии заговорили о снятии санкций с Российской Федерации

В Германии заговорили о снятии санкций с Российской Федерации
16:31 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Германии считают, что обмен задержанными позитивный сигнал к нормализации отношений между Украиной и РФ.

Обмен заключенными между Украиной и РФ очень высоко оценили в Европе, в особенности в Германии. Канцлер Германии, Ангела Меркель, отреагировала на возвращение заключенных и Олега Сенцова очень позитивно и назвала обмен "знаком, дающим надежду". Как передает издание "Хвиля", для Меркель, это событие стало лишним подтверждением того, что нужно и дальше прилагать максимум усилий для реализации Минских соглашений.

Так же, в Германии рассматривают обмен, как шаг к примирению и нормализации отношений между Украиной и РФ, а значит, снятию санкций против Кремля. За это выступают коллеги Меркель по партии. Такие выводы можно сделать исходя с их заявлений. С одной стороны, они призывают быть твердыми с Россией, а с другой быть готовыми к диалогу. 

Меркель об обмене заключенными: Знак, который дает надежду

В партии Меркель обмен пленными называют успехом Зеленского и его команды, а также отмечают, что это может повлиять на предстоящую встречу в "нормандском формате". Однако другая немецкая фракция, фракция "Зеленых", напоминает о решении морского Трибунала ООН, согласно которому украинских  моряков должны были отпустить и так. Так же, "зеленые" выражают сожаление, что в украинская сторона отпустила Владимира Цемаха, которого считают главным свидетелем по сбитого Боинга. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Россия, Санкции, Обмен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
05 Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали &quot;тишину&quot; на Донбассе
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь