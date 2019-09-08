В Германии заговорили о снятии санкций с Российской Федерации

Новости мира:В Германии считают, что обмен задержанными позитивный сигнал к нормализации отношений между Украиной и РФ.

Обмен заключенными между Украиной и РФ очень высоко оценили в Европе, в особенности в Германии. Канцлер Германии, Ангела Меркель, отреагировала на возвращение заключенных и Олега Сенцова очень позитивно и назвала обмен "знаком, дающим надежду". Как передает издание "Хвиля", для Меркель, это событие стало лишним подтверждением того, что нужно и дальше прилагать максимум усилий для реализации Минских соглашений.

Так же, в Германии рассматривают обмен, как шаг к примирению и нормализации отношений между Украиной и РФ, а значит, снятию санкций против Кремля. За это выступают коллеги Меркель по партии. Такие выводы можно сделать исходя с их заявлений. С одной стороны, они призывают быть твердыми с Россией, а с другой быть готовыми к диалогу.

В партии Меркель обмен пленными называют успехом Зеленского и его команды, а также отмечают, что это может повлиять на предстоящую встречу в "нормандском формате". Однако другая немецкая фракция, фракция "Зеленых", напоминает о решении морского Трибунала ООН, согласно которому украинских моряков должны были отпустить и так. Так же, "зеленые" выражают сожаление, что в украинская сторона отпустила Владимира Цемаха, которого считают главным свидетелем по сбитого Боинга.