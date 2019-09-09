Эстония также не признала "выборы" в оккупированном Крыму

Новости мира:МИД Эстонии также против "выборов" в Крыму.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу изложил позицию его страны относительно "выборов" в аннексированном Крыму.

Соответствующее заявление глава эстонской дипломатии обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

“Эстония не признает сегодняшних (8 сентября – ред.) выборов, проведенных в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией", - сказал Рейнсалу.

Вместе с тем, он подтвердил решительную поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напоминаем, в России 8 сентября прошел единый день голосования - избирательные кампании разного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

МИД Украины, Грузии, Латвии, Литвы, Польши осудили проведение оккупационной властью выборов в аннексированном Крыму, назвав их нелегитимными.