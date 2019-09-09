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Звонок из "психушки" всполошил полицию и президента Словакии

Звонок из "психушки" всполошил полицию и президента Словакии
10:00 Сегодня Телеграф

Новости мира:Жительница Словакии, пребывающая на лечении в психиатрической больнице, решила "заминировать" дом президента.

Пациентка словацкой психиатрической больницы анонимно позвонила в полицию, сообщив о заложенной взрывчатке у дома действующего президента страны Зузаны Чапутовой, передает Aktuality.

Зузана Чапутова проживает в городе Пезинок, находящийся в 20 километрах от столицы Словакии Братиславы. Местные полицейские оперативно отреагировали на звонок, перекрыв улицу и вызвав к дому президента пожарных и взрывотехников. Сотрудники полиции также отследили местоположение человека, совершившего звонок, и выяснили его личность. Звонившей оказалась пациентка одной из психиатрических больниц.

На месте событий у дома президента Словакии взрывчатки не было найдено. Решается вопрос об избрании меры пресечения звонившей. Зузана Чапутова находится в безопасности, график запланированных ею рабочих визитов не был нарушен.

Не пропустили без очереди: В Киеве мужчина "заминировал" вокзал

В Украине также традиционно в полицию поступают звонки о минировании объектов. В субботу в Киеве после анонимного звонка была остановлена работа станции метро "Почайна". Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов, а "минером" оказался пьяный житель столицы, который своим звонком отомстил сотрудникам метро за отказ в продаже жетона.

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Словакия, Братислава, Минирование, Зузана Чапутова, Пезинок.
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