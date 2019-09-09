"Гауляйтер районного масштаба": Чехия требует извинений от министра культуры РФ

Новости мира:Власти Чехии возмутились словами российского министра культуры Владимира Мединского о памятнике маршалу Коневу.

Председатель чешской оппозиционной Гражданской демократической партии (ODS) Петр Фиала призвал министра иностранных дел вызвать российского посла для дачи объяснений по поводу заявления министра культуры РФ Владимира Мединского о главе районной администрации Праги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Глава российского Минкульта, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг памятника советскому маршалу Коневу, назвал "гауляйтером районного масштаба" мэра района Прага 6 Ондржея Колара.

Когда недавно монумент в очередной раз облили краской, Колар закрыл его защитным экраном и выступил за то, чтобы посольство России забрало его на свою территорию. Сейчас памятник вновь открыли, нанеся "антивандальное" покрытие.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек уже призвал Мединского извиниться за свои слова. Петр Фиала подчеркнул, что "большому государству следует разговаривать с нами с уважением, как это полагается делать с независимой страной".

Колар, который стал объектом нападок российского министра, отказался комментировать ситуацию, сказав, что этот вопрос относится к компетенции МИД. Мединского раскритиковал также вице-премьер Ян Гамачек.

В то же время дочь Ивана Конева Наталья заявила, что "пока чехи грызутся из-за трактовки собственной истории, у нас возникла идея перевезти в Россию и пражский памятник", напомнив, что в 1987 году памятник маршалу был перевезен из Кракова в Киров.

Напомним, президент Чехии Милош Земан выступил против переноса памятника: "Те, кто воюет со статуями, трусливы, ведь статуя не может защищаться. Я бы советовал оставить памятник на месте и не ставить себя в неловкое положение из-за незнания истории".

Напомним, памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обписывали и обливали краской его уже несколько раз. Это связано с его биографией - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.