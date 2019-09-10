Джонсон потерпел второе поражение в парламенте

Новости мира:Британский парламент во второй раз отказал Джонсону в досрочных выборах.

Палата общин Великобритании во второй раз проголосовала против предложения премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в стране 15 октября.

Об этом сообщает Sky News.

"Депутаты еще раз отклонили призыв Бориса Джонсона о досрочных выборах в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Согласно голосованию в Палате общин только 293 депутата при необходимых 434 поддержали предложение о проведении выборов 15 октября.

По данным канала, для Джонсона это уже шестое поражение в британском парламенте с момента его избрания премьером.

Отмечается, что первая попытка по досрочным выборам провалилась в ночь на 5 сентября.

Как сообщалось, вчера британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза. Также стало известно, что парламент Великобритании временно прекращает свою работу с 10 сентября по 14 октября.

Великобритания должна оставить Евросоюз 31 октября.