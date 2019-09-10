Скачать
Вторник, 10.09.2019
Рада приняла закон об импичменте президента
Рада приняла закон об импичменте президента
В этом году возможен еще один обмен с Россией
В этом году возможен еще один обмен с Россией
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Украина представила НАТО новый план нацбезопасности

Украина представила НАТО новый план нацбезопасности
10:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Чтобы увеличить свое сотрудничество из силами НАТО Украина представит силам Альянса свой план реформ нацбезопасности.

Украина представит Североатлантическому Альянсу проект новой Стратегии национальной безопасности с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил представителям НАТО в штаб-квартире Альянса, сообщается на Правительственном портале. Вице-премьер-министр проинформировал представителей Альянса о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО. Он также сообщил собеседникам о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений. Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировку военнослужащих ВМС Вооруженных Сил Украины на кораблях ВМС государств - членов НАТО.

Также Кулеба подтвердил, что проблематика гендерного равенства остается важным направлением работы правительства и является важной составляющей реформ. Вице-премьер-министр пригласил специального представителя генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон, которая участвовала во встрече, посетить Украину. Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО

"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины, и вообще оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - прокомментировал Кулеба результаты встреч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, ВСУ, Альянс, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Названы основные причины, почему мы набираем вес
05 Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон потерпел второе поражение в парламенте
Джонсон потерпел второе поражение в парламенте
Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек
Курс валют на 10 сентября
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь