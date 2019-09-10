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Братья Кличко в Берлине обговорили ситуацию в Украине

Братья Кличко в Берлине обговорили ситуацию в Украине
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Братья Кличко обсудили ключевые моменты в политике Украины с немецкими чиновниками.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили в Берлине мероприятие "Bild100", которое устраивает самая крупная и влиятельная в Германии ежедневная иллюстрированная газета "Bild". На ежегодное мероприятие приглашают самых влиятельных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей не только Германии, но и других стран.

Виталий Кличко пообщался с лидером партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэром, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, специальным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком.

"Мы говорили о тех вызовах, которые встали перед Украиной и перед Европой, о политической ситуации в Украине, о поддержке наших европейских партнеров и друзей. Убежден, что вопрос Украины не должен отойти на второй план среди приоритетов европейской политики.

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Но Украина должна тоже прилагать немало усилий как для реформирования своего государства, так и в международной деятельности. Мы с Владимиром делаем все и используем любые возможности, чтобы наши европейские и американские партнеры поддерживали Украину и помогали ей", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Виталий Кличко, Германия, ЕС, Владимир Кличко, Берлин, Bild100.
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