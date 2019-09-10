Польша получит первые F-35 через 5 лет

Новости мира:Польша получит первые истребители F-35 для тренировок уже в 2024 году.

В американской компании Lockheed Martin, которая производит истребители F-35, заявили, что Польша может получить первые четыре самолета для тренировок уже в 2024 году.

Об этом сообщает Польское радио.

Первые четыре экземпляра многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Польша может получить в 2024 году. Самолеты для всего первого тактического подразделения авиации страна может получить до 2026 года.

Вице-президент американской компании Lockheed Martin Грег Ульмер заверил, что в случае покупки возможны заказы для польской промышленности, не только связанные с производством и обслуживанием F-35.

"Если польская программа будет проходить так, как сейчас о ней известно, то первые самолеты прибудут в 2024 году. Это будут четыре самолета для тренировок пилотов и обслуживающего персонала и они будут оставаться в Соединенных Штатах до прохождения тренировок инструкторов", - сказал Грег Ульмер.

Он добавил, что этот метод выбрали Австралия, Южная Корея, Норвегия и Израиль, которые сначала также проводили обучение на своих первых самолетах в США. По словам Ульмера, к 2026 году будет осуществлен первый транш - 12-16 самолетов - готовой будет также инфраструктура, а следовательно, первая эскадра достигнет начальной готовности. Второй транш могут осуществить до 2030 года.