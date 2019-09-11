Скачать
Среда, 11.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Кембридж запретит говядину и баранину в своем меню

Кембридж запретит говядину и баранину в своем меню
01:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Компания, которая занимается кейтерингом, еще с октября 2016 года заменила в 14 местах и на 1500 мероприятиях мясные продукты растительным сырьем.

Университет Кембриджа уберет из меню говядину и баранину, чтобы уменьшить на треть выбросы углерода. Об этом сообщает BBC.

"Университет Кембриджа заявил об изъятии из своего меню говядины и баранины, чтобы уменьшить на треть выбросы углерода, связанного с пищей", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, компания, которая занимается кейтерингом в университете, еще с октября 2016 года заменила в 14 местах и на 1500 мероприятиях мясные продукты растительным сырьем.

Также был увеличен выбор вегетарианских блюд.

Джонсон уверен, что соглашение о Brexit до сих пор возможно

По словам профессора Эндрю Балмфорда, университет "уже стремительно уменьшил свой углеродный след".

Как сообщалось, лондонский университет имени Голдсмита запретит продажу говядины для борьбы с изменением климата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Англия, Меню, Говядина, Кембридж, Баранина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
04 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
05 Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь