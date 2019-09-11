Кембридж запретит говядину и баранину в своем меню

Новости мира:Компания, которая занимается кейтерингом, еще с октября 2016 года заменила в 14 местах и на 1500 мероприятиях мясные продукты растительным сырьем.

Университет Кембриджа уберет из меню говядину и баранину, чтобы уменьшить на треть выбросы углерода. Об этом сообщает BBC.

"Университет Кембриджа заявил об изъятии из своего меню говядины и баранины, чтобы уменьшить на треть выбросы углерода, связанного с пищей", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, компания, которая занимается кейтерингом в университете, еще с октября 2016 года заменила в 14 местах и на 1500 мероприятиях мясные продукты растительным сырьем.

Также был увеличен выбор вегетарианских блюд.

По словам профессора Эндрю Балмфорда, университет "уже стремительно уменьшил свой углеродный след".

Как сообщалось, лондонский университет имени Голдсмита запретит продажу говядины для борьбы с изменением климата.