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Великобритания пытается предложить странам ЕС соглашения по Brexit в обход Еврокомиссии

Великобритания пытается предложить странам ЕС соглашения по Brexit в обход Еврокомиссии
03:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Как сообщают дипломатические источники, Великобритании пытается обойти переговоры по Brexit обращаясь непосредственно к странам-членам ЕС.

Правительство Великобритании пытается обойти переговоры по Brexit с Европейской комиссией, предлагая сделки непосредственно странам Евросоюза.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"Правительство Британии пытается обойти переговоры по Brexit с Европейской комиссией, предлагая так называемые мини-соглашения непосредственно странам-членам", - говорится в сообщении.

Британия обратилась ко многим странам ЕС с предложениями о заключении соглашений, которые позволили бы смягчить последствия неурегулированного Brexit для Лондона. "На встрече представителей Британии с чиновниками ЕС на прошлой неделе почти все делегации сообщили, что к ним обращались британцы по нескольким вопросам. Их интересовали такие темы, как защита данных, помощь в вопросах социального обеспечения и права на услуги по охране здоровья британских граждан, которые проживают в других странах ЕС", - отмечают собеседники издания.

Однако, в департаменте Brexit британского правительства заявили, что это "неправда", и Британия не пытается обойти переговоры с Еврокомиссией.

Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании

Как сообщалось ранее, королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Также стало известно, что британский парламент прекратил работу с 10 сентября до 14 октября.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Brexit.
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