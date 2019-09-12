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Данные о доходах семей госчиновников Польши станут публичными

Данные о доходах семей госчиновников Польши станут публичными
10:27 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира:Польские депутаты одобрили законопроект о публичности данных о доходах семей госчиновников, который начнет действовать после выборов.

Сейм Польши принял в среду законопроект о раскрытии информации об имуществе членов семей важнейших государственных чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24bis.

Согласно новым правилам, которые должны еще одобрить Сенат и президент, премьер-министр, министры и депутаты будут обязаны раскрывать данные о личном имуществе своих мужей или жен и детей.

Закон должен вступить в силу через 14 дней со дня опубликования в Официальном вестнике, на практике же начнет действовать после выборов.

За законопроект проголосовали 258 депутатов, 22 были против, а 139 депутатов, в основном оппозиционных, воздержались.

Вопрос раскрытия информации о собственности семей политиков вышел на повестку дня, когда Gazeta Wyborcza написала, что нынешний премьер Матеуш Моравецкий вместе с женой в 2002 году купили 15 гектаров земли за 700 тысяч злотых от одного из приходов во Вроцлаве. При этом рыночная цена ее была к тому времени уже значительно выше.

По данным издания, Моравецкий не должен был вписывать участок в имущественную декларацию, поскольку в 2013 году сделал частичный раздел имущества со своей женой Ивоной Моравецкой.

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Напомним, перед выборами было принято решение о том, что минимальная зарплата в Польше с 1 января 2020 года вырастет на 350 злотых (почти $90) - до 2,6 тыс. злотых (примерно $660). 

Партия "Право и Справедливость" может получить на парламентских выборах поддержку около 47% поляков.

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Польша, Чиновники, Сейм Польши.
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