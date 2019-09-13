Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)
"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

Метро Парижа встало из-за крупнейшей забастовки транспортников

Метро Парижа встало из-за крупнейшей забастовки транспортников
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Париже проходит самая массовая за последние 10 лет забастовка транспортников.

Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом Парижа (RATP).

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев.

По данным RATP, после 20:00 (21:00 мск) будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту компания предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания.

Многие жители города добирались на работу на велосипедах.

Водителей Парижа будут штрафовать за излишний шум

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года.

Демонстранты назвали акцию протеста "предупреждающим выстрелом".

Ожидается, что в понедельник работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение "единой" пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсии в соответствии с профессиональной деятельностью.

Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале следующего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Забастовка, RATP, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
04 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
05 Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада рассматривает &quot;коррупционные&quot; законопроекты (Онлайн)
Рада рассматривает "коррупционные" законопроекты (Онлайн)
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Мультсериал &quot;Южный Парк&quot; продлили до 2023 года (Видео)
Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь