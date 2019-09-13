Транспортный коллапс в Париже: Парижане снова митингуют

Новости мира:Недовольные новой пенсионной реформой французы, устроили акции протеста которая привела к транспортному коллапсу.

Парижане снова протестуют. Об этом пишет "Ракурс". На это раз протестовали работники общественного транспорта. Свое несогласие с новой пенсионной реформой они выразили в форме забастовки и все дружно не вышли на роботу. Как сообщается, это самая большая забастовка за последние двенадцать лет.

Протесты привели к транспортному колапсу в Париже. Не работают десять из шестнадцати линий метрополитена. Закрыты две железнодорожные линии. В час пик ходило лишь не большое количество троллейбусов и трамваев. На роботу местные жители, добирались кто как мог. Кто-то на велосипеде а кто-то пешком.

В следствии протестов Париж увяз в километровых пропках. По информации издания "Le Figaro" вечером в Париже, возможно, заработают две ветки метро. Однако ездить они будут без машинистов.

Профсоюзы называют сегодняшнею акции протесте предупреждением. если правительство не прислушается к ним и не пересмотрит решение о реформе, то акция повторится.

Правительство Макрона планирует пенсионную реформу. Суть ее в том, чтобы объединить 42 разных пенсий в одну, которая будет основываться на балах.