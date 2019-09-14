ЕС начинает наблюдательную миссию на парламентских выборах в Косово

Новости мира:ЕС разворачивает в Косово наблюдательную миссию на фоне досрочных парламентских выборов.

В ответ на приглашение президента Косово Хашима Тачи, Европейский Союз разворачивает в Косово наблюдательную миссию, которая будет проводить мониторинг досрочных парламентских выборов, назначенных на 6 октября.

Об этом сообщается в пятницу на сайте Европейской службы внешних действий.

«Косово остается политическим приоритетом для Европейского Союза, и развертывание наблюдательной миссии на досрочных парламентских выборах подтверждает наше обязательство поддержать демократический процесс в Косово. Все стороны и сообщества должны быть способны принять участие в избирательном процессе и сказать свое слово о будущем Косово... Выборы являются важным этапом для Косово, которое должно решительно двигаться по европейскому пути реформ и нормализации отношений с Сербией», - отметила по этому поводу высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Передовая группа из состава наблюдательной миссии ЕС уже прибыла в Приштину и будет оставаться здесь до завершения избирательного процесса. В конце сентября к этой группе присоединятся еще 18 долгосрочных наблюдателей, которые будут задействованы по всей территории Косово. В течение недели, предшествующей выборам, сюда прибудут дополнительные 36 краткосрочных европейских наблюдателей.

Как ожидается, вскоре после завершения выборов члены наблюдательной миссии ЕС обнародуют свои заключения о выборах и проведут пресс-конференцию в Приштине.