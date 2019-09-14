В Австрии на стадионе художник посадил 300 деревьев (Видео)

Новости мира:"Лес – бесконечная привлекательность природы" : В Австрии на футбольном стадионе художник Клаус Литтман высадил 300 деревьев.

Экологическая инсталляция в виде лесного массива появилась на поле футбольного стадиона в городе Клагенфурт (федеральная земля Нижняя Австрия).

Проект швейцарского художника Клауса Литтмана под названием "Лес – бесконечная привлекательность природы" призван обратить внимание на необходимость сохранения лесов ради будущего планеты, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В рамках экспозиции под открытым небом на построенном в 2007 году стадионе "Вертерзее-Штадио" футбольного клуба Austria Klagenfurt было высажено около 300 деревьев высотой от 8 до 16 метров. Деревья были специально привезены из Бельгии, Германии и Франции.

Стадион открыт для свободного посещения. Инсталляция будет работать до 27 октября, после этого деревья будут пересажены в другое место.

На воплощение проект швейцарца Литтманна вдохновил рисунок австрийского художника Макса Пейнтера 1970-х годов "Бесконечная привлекательность природы", который он увидел более 30 лет назад.