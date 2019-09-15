"Русские" мигранты ставят под угрозу безвиз Украины

Новости мира:Эстония хочет отменить безвиз с Украиной, потому что не справляется с миграционным давлением.

Министр внутренних дел Эстонии задался вопросом: "можно ли отменить безвиз с Украиной?". Об этом передает местная радиостанция Эстонии. Такие мысли стали посещать министра внутренних дел, Марта Хельме, после того как в страну массово стали приезжать мигранты с Украины.

По заявлению Хельме, соответствующие законодательные инициативы, он намерен представить на рассмотрение высшего законодательного органа - Рийгикогу, уже этой осенью. По словам министра, подобную ситуацию они предполагали и не раз заявляли, что безвиз для украинев может стать "троянским конем" для Эстонии.

В тоже время он уточнил, что мигранты, не столько украинцы сколько русские. а также те русские, которые проживают на востоке Украины. Хельме подчеркнул, что миграционное давление постоянно усиливается и Эстонии все сложнее с ним справляться.

Глава МВД понимает, что полностью запретить въезд в страну не получится. Однако, в министерсве настаивают на том, чтобы был механизм по которому Эстония могла решать, кого пускать, в каком количестве и на какой срок.