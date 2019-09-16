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Жана-Мари Ле Пена обвинили в растрате средств Европарламента

Жана-Мари Ле Пена обвинили в растрате средств Европарламента
06:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Отцу Марин Ле Пен предъявлены обвинения в растрате средств ЕС.

Основателю французской ультраправой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пену предъявлены обвинения в растрате средств Европейского парламента для оплаты труда партийных работников во Франции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Дочь Ле Пена Марин, нынешняя глава партии, которая была переименована в «Национальное объединение», уже была привлечена к уголовной ответственности по этому делу.

По словам адвокатов Ле Пена-старшего, который работал депутатом Европарламента с 1980-х годов до начала этого года, обвинение ему предъявлено в пятницу.

Адвокат Ле Пена осудил дело как такое, что является «вторжением судебной власти в законодательную», добавив, что его клиент «очень устал от всего этого».

По словам адвокатов, двое парижских судей допрашивали 91-летнего Ле Пена свыше четырех часов о работе трех его помощников.

Ультраправый политик предстанет перед судьями 25 октября.

Напоминаем, партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая является поклонницей России и признает аннексию Крыма, победившая на выборах в Европарламент во Франции.

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ЕС, Европарламент, Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен.
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